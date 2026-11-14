طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

طرح طبيب متخصص في علاج سرطان الثدي مقترحًا طبيًا يستهدف تعزيز صحة النساء في منتصف العمر وبعد انقطاع الطمث، من خلال الجمع بين 3 أنواع من الأدوية، تشمل العلاج الهرموني التعويضي، وجرعات منخفضة من عقار تاموكسيفين، وأدوية الستاتين الخافضة للكوليسترول، بهدف المساعدة في تقليل مخاطر سرطان الثدي وأمراض القلب، وربما بعض المشكلات الصحية المرتبطة بتقدم العمر.

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

وأوضح الدكتور أندريا دي سينسي، في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن هذا النهج يمكن أن يُطرح للنقاش عند وصول المرأة إلى سن 50 عامًا، بالتزامن مع إجراء أول فحص روتيني للكشف عن سرطان الثدي، لكنه يظل مقترحًا يحتاج إلى مزيد من الدراسات، وليس توصية علاجية معتمدة لجميع النساء.

ما الأدوية الثلاثة التي يقترحها طبيب الأورام؟

يعتمد المقترح على الجمع بين ثلاثة أنواع من العلاجات، لكل منها دور مختلف في دعم صحة المرأة:

ـ العلاج الهرموني التعويضي (HRT): يُستخدم لتخفيف أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والأرق وتقلبات المزاج، وقد يساعد أيضًا في حماية صحة العظام، وفقًا للحالة الطبية.

ـ تاموكسيفين بجرعات منخفضة: دواء يعمل على حجب تأثير هرمون الإستروجين في أنسجة الثدي، ويُستخدم بالفعل لعلاج بعض حالات سرطان الثدي وتقليل احتمالات عودة المرض، كما يُوصف لبعض النساء الأكثر عرضة للإصابة بهدف خفض المخاطر.

ـ أدوية الستاتين: تُستخدم لخفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين تستدعي حالتهم ذلك.

ويرى الطبيب أن الجمع بين هذه العلاجات قد يوفر نهجًا أوسع للتعامل مع بعض المخاطر الصحية التي تزداد لدى النساء مع التقدم في العمر، بدلًا من التركيز على مرض واحد فقط.

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

هل يمنع تاموكسيفين منخفض الجرعة الإصابة بسرطان الثدي؟

يُعد عقار تاموكسيفين من الأدوية المعروفة في علاج سرطان الثدي، إذ يعمل على منع تأثير هرمون الإستروجين الذي يساعد على نمو أنواع عديدة من أورام الثدي.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن تناول الدواء لمدة 5 سنوات قد يقلل خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي بنحو 20% خلال العقد التالي.

ويقترح الدكتور دي سينسي التوسع في استخدام جرعات منخفضة من العقار، والتي تُعرف باسم «Baby Tam»، حتى لدى بعض النساء اللاتي لا يُصنفن ضمن الفئات الأعلى خطورة.

وبحسب الطبيب، فإن الجرعة المنخفضة المقترحة تعادل نحو ربع الجرعة التقليدية، وقد تكون مصحوبة بآثار جانبية أقل، مثل انخفاض تكرار الهبات الساخنة.

لكن هذا التوجه لا يزال محل نقاش علمي، إذ لا تتوافر أدلة كافية حتى الآن على مدى فعالية الجرعات المنخفضة في الوقاية من سرطان الثدي لدى النساء غير المصنفات ضمن الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

كما تشمل الآثار الجانبية المحتملة لتاموكسيفين الهبات الساخنة وآلام المفاصل والإرهاق وزيادة الوزن والتعرق الليلي، وقد يسبب تشوهات للجنين إذا تم تناوله أثناء الحمل.

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

هل يمكن الجمع بين العلاج الهرموني وتاموكسيفين؟

يرى الطبيب أن الجمع بين العلاج الهرموني التعويضي وتاموكسيفين منخفض الجرعة يستحق مزيدًا من البحث، خاصة أن بعض النساء يترددن في استخدام العلاج الهرموني بسبب المخاوف المتعلقة باحتمال زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وتعود بعض هذه المخاوف إلى نتائج دراسة مبادرة صحة المرأة (Women's Health Initiative) التي نُشرت عام 2002، وربطت بعض أشكال العلاج الهرموني التعويضي بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي ومشكلات القلب والأوعية الدموية.

وأوضح دي سينسي أنه أجرى قبل نحو 20 عامًا تجربة شملت قرابة 2000 امرأة، وكانت تبحث في إمكانية استخدام تاموكسيفين للحد من مخاطر سرطان الثدي المرتبطة بالعلاج الهرموني، لكن التجربة توقفت بعد نشر نتائج دراسة مبادرة صحة المرأة.

ويعتقد الطبيب أن الجمع بين العلاجين قد يسمح للنساء بالاستفادة من العلاج الهرموني في تخفيف أعراض انقطاع الطمث، مع محاولة تقليل المخاطر المحتملة على الثدي باستخدام تاموكسيفين.

ومع ذلك، لا تزال هذه الفرضية بحاجة إلى تجارب سريرية أكبر لتحديد مدى أمان وفعالية الجمع بين العلاجين.

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

هل يحمي العلاج الهرموني النساء من أمراض القلب والخرف؟

لا يقتصر اهتمام الطبيب على الوقاية من سرطان الثدي، بل يمتد إلى صحة القلب والدماغ والعظام والعضلات مع التقدم في العمر.

وأشار التقرير إلى وجود أبحاث بحثت في العلاقة بين بدء العلاج الهرموني التعويضي بالقرب من موعد انقطاع الطمث وانخفاض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تناولت دراسات أخرى احتمال وجود فوائد لصحة الدماغ وتقليل مخاطر الخرف.

لكن الأدلة العلمية لا تزال متباينة، خاصة فيما يتعلق بالخرف، ولا يُوصى بالعلاج الهرموني حاليًا باعتباره وسيلة للوقاية من الخرف أو أمراض القلب.

كما أشار الطبيب إلى دراسة دنماركية كبيرة رصدت ارتباط استخدام بعض أنواع العلاج الهرموني، مثل اللصقات والجل، بانخفاض معدلات الوفاة الإجمالية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، إلا أن الدراسات القائمة على الملاحظة لا تثبت أن العلاج الهرموني نفسه هو السبب المباشر في هذا الانخفاض.

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

هل تساعد جرعات الستاتين المنخفضة في حماية القلب؟

يتضمن المقترح أيضًا استخدام جرعات منخفضة جدًا من أدوية الستاتين لدى النساء اللاتي يعانين ارتفاع الكوليسترول، إذ يقترح الطبيب تناول نصف أقل جرعة معتمدة يومًا بعد يوم.

ويهدف هذا المقترح إلى تقليل المخاوف المتعلقة بالآثار الجانبية المحتملة للستاتين، والتي قد تشمل آلام العضلات وضعفها واضطرابات الجهاز الهضمي.

وتشير بعض الدراسات أيضًا إلى احتمال ارتباط استخدام الستاتين بانخفاض خطر عودة سرطان الثدي لدى النساء اللاتي سبق علاجهن من المرض، لكن الأدلة على قدرته على منع ظهور سرطان الثدي للمرة الأولى لا تزال محدودة.

كما أن نظام الجرعات المنخفضة جدًا أو تناول الدواء يومًا بعد يوم ليس نظامًا علاجيًا موحدًا لجميع المرضى، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يوفر حماية كافية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

ما العمر المقترح لبدء هذه العلاجات؟

يتصور الطبيب أن تبدأ النساء في مناقشة هذا النهج العلاجي خلال الخمسينيات من العمر، بحيث يُستخدم تاموكسيفين منخفض الجرعة لمدة 5 سنوات، بينما قد يستمر العلاج الهرموني التعويضي لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقًا للاحتياجات الطبية لكل امرأة.

وشدد على أن الأدوية لا تغني عن اتباع نمط حياة صحي، بما يشمل التغذية المتوازنة وممارسة الرياضة والاستعانة بالدعم النفسي وتمارين التأمل والاسترخاء.

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

تحذير مهم.. المقترح ليس وصفة علاجية لكل النساء

رغم أن المقترح يفتح بابًا للنقاش حول الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، فإن الجمع بين الأدوية الثلاثة لم يصبح حتى الآن بروتوكولًا علاجيًا معتمدًا.

ويحتاج هذا النهج إلى دراسات سريرية واسعة لتحديد مدى فاعليته وسلامته، خاصة عند الجمع بين العلاج الهرموني وتاموكسيفين منخفض الجرعة.

ولا ينبغي للنساء تناول تاموكسيفين أو الستاتين أو بدء العلاج الهرموني التعويضي من تلقاء أنفسهن، إذ يعتمد اختيار العلاج والجرعة على التاريخ المرضي وعوامل الخطورة والفوائد والأضرار المحتملة لكل حالة، ويجب أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.