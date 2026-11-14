اتهام الفنان إيهاب توفيق بصدم شابين على كورنيش النيل.. والأمن يحقق

تقدم شابان ببلاغ، اتهما فيه الفنان إيهاب توفيق وشخصين آخرين، بالتسبب في صدمهما، في أثناء استقلالهما دراجة نارية «موتوسيكل»، أمام أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة كورنيش النيل بالقاهرة.

كواليس الواقعة

وتلقت الجهات المعنية بلاغًا من الشابين، أفادا خلاله بتعرضهما للاصطدام في أثناء سيرهما بالدراجة النارية، متهمين الفنان إيهاب توفيق وشخصين آخرين بالتسبب في وقوع الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادث للوقوف على تفاصيله، والتحقق من الاتهامات الواردة بالبلاغ.