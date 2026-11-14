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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة مطروح: دعم مستشفى النجيلة المركزى بأخصائي تخدير وجراحة عامة

صحة مطروح خلال اللقاء
صحة مطروح خلال اللقاء
ايمن محمود

استقبل الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والدكتور محمد عادل، وكيل المديرية، النائب السابق جمال الشورى، أمين مساعد حزب مستقبل وطن، والعمدة سعد كويلة، عضو مجلس إدارة النجيلة الصحية، لمناقشة سبل دعم المنظومة الصحية بمدينة النجيلة.

دعم المستشفى

واكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم دعم المستشفى بـأخصائي تخدير وأخصائي جراحة عامة  كما تم دعم مدرسة التمريض بنين بالنجيلة بعدد من التجهيزات اللازمة، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية والتدريبية للطلاب وإعداد كوادر تمريضية مؤهلة ،إلى جانب توفير عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى النجيلة المركزى بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني.

وأكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح أن المديرية مستمرة في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، وتوجيه الدعم إلى الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي النجيلة والمناطق المحيطة بها.

جاء ذلك فى حضور الدكتور شريف كامل مدير إدارة المستشفيات والطوارئ والقائم بأعمال مدير مستشفى مطروح العام والدكتور محمد لطفى مدير إدارة التدريب والمدارس والدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة المركزى و عاصم النحاس مدير مكتب وكيل الوزارة والمسئول الإعلامى للمديرية و أحمد عبدالخالق مدير مركز المعلومات ومسئول الاتصال السياسى .

وتقدم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر والتقدير إلى النائب السابق جمال الشورى، أمين مساعد حزب مستقبل وطن، والعمدة سعد كويلة، عضو مجلس إدارة النجيلة الصحية على دعمهم الدائم لقطاع الصحة بمطروح.

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