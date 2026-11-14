بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل المتهم في واقعة كوافير مطروح

أصدرت نيابة مطروح العامة قرارا بإخلاء سبيل المتهم فى واقعة الاعتداء على صاحبة محل لتأجير فساتين الزفاف وعدد من العاملين معها، عقب خلاف نشب بينهم بسبب مبلغ تأمين نظير استئجار فستان زفاف.

قرار النيابة

وجاء القرار عقب عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر نشوب مشاجرة داخل أحد محال تأجير فساتين الزفاف بمحافظة مطروح، بين شاب وصاحبة المحل والعاملين معها.

وبإجراء الفحص والتحريات، تبين أن الشاب استأجر فستان زفاف وترك مبلغ 3 آلاف جنيه كتأمين لحين إعادته، وبعد انتهاء حفل الزفاف وإرجاع الفستان، رفضت صاحبة المحل إعادة مبلغ التأمين، مؤكدة وجود تلفيات بالفستان وتأخر في تسليمه عن الموعد المتفق عليه.

وأدى الخلاف حول المبلغ إلى مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء داخل المحل، حيث حررت صاحبة المحل محضرًا اتهمت فيه الشاب بالتعدي عليها وعلى العاملين معها وإحداث إصابات بهم.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص الفيديو المتداول وكشف حقيقة الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.