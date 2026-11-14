المشدد 10 سنوات لمدرب سلاح الشيش بنادي الصيد بتهمة هتك عرض أطفال

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات لمدرب رياضة سلاح الشيش بنادي الصيد بمنطقة الدقي، لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال خلال تلقيهم التدريبات داخل النادي، مستغلًا سلطته عليهم بحكم عمله مدربًا ومشرفًا على تدريبهم.

شكوى طفلة تكشف الواقعة

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم 5 من أولياء أمور الأطفال ببلاغات ضد المدرب، اتهموه فيها بالتعدي على أبنائهم والتحرش بهم خلال وجودهم داخل النادي لتلقي التدريبات.

وبدأت خيوط الواقعة عندما أخبرت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات والدتها بتعرضها لتصرفات غير طبيعية من المدرب خلال إحدى الحصص التدريبية، الأمر الذي أثار شكوك الأم ودفعها للتواصل مع عدد من أولياء الأمور للتأكد من تعرض أطفال آخرين لمواقف مماثلة.

ومع تبادل الحديث بين الأسر، ظهرت روايات أخرى لأطفال تحدثوا عن تصرفات منسوبة للمدرب، لتقرر 5 أسر التوجه إلى الجهات المختصة وتحرير بلاغات رسمية ضده.

التحقيقات تكشف استغلال المدرب سلطته

وعقب تلقي البلاغات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه.

واستمعت النيابة إلى أقوال الأطفال وأولياء أمورهم، كما باشرت فحص الأدلة الفنية وسماع أقوال الشهود للوقوف على حقيقة الوقائع وملابساتها.

وكشفت التحقيقات عن اتهام المدرب بالتعدي على الأطفال بالقوة، مستغلًا سلطته عليهم بحكم عمله ومسؤوليته عن تدريبهم داخل النادي.

الإحالة إلى محكمة الجنايات

وعقب انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة، قررت نيابة شمال الجيزة الكلية إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه، مستندة إلى أقوال الشهود والأدلة الفنية التي كشفت تفاصيل الواقعة.

ونظرت محكمة جنايات الجيزة القضية، لتصدر حكمها اليوم السبت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات