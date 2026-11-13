صغيرة كشفت المستور.. تفاصيل اتهام مدرب نادي الصيد بهـ.ـتك عرض أطفال وإحالته للجنايات

تبدأ بعض الجرائم من شكوى صغيرة لا يتوقع أصحابها أن تتحول إلى قضية جنائية تشغل الرأي العام، لكن ما حدث داخل نادي الصيد بمنطقة الدقي كان مختلفًا، بعدما تحولت شكوى طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات إلى سلسلة من البلاغات التي كشفت عن اتهامات خطيرة طالت مدربًا رياضيًا، وانتهت بإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض عدد من الأطفال أثناء تلقيهم التدريبات الرياضية.

شكوى طفلة تفتح باب التحقيق

بدأت خيوط الواقعة عندما أخبرت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات والدتها بتعرضها لتصرفات غير طبيعية أثناء وجودها في التدريبات داخل النادي، وهو ما أثار قلق الأم ودفعها إلى التواصل مع عدد من أولياء الأمور للاستفسار عما إذا كان أبناؤهم تعرضوا لمواقف مشابهة.

وخلال التواصل بين الأسر، ظهرت روايات أخرى لأطفال تحدثوا عن تصرفات منسوبة إلى المدرب أثناء التدريب، لتكتشف الأسر أن الأمر لا يتعلق بشكوى فردية، وإنما باتهامات متكررة تستوجب التدخل والتحقيق.

5 أولياء أمور يتقدمون ببلاغات ضد المدرب

مع تزايد الشكاوى، قرر 5 من أولياء أمور الأطفال التقدم ببلاغات رسمية ضد المدرب، اتهموه فيها بالتعدي على أبنائهم وهتك عرضهم خلال وجودهم داخل النادي لتلقي التدريبات.

وتضمنت الاتهامات قيام المدرب بملامسة الأطفال بزعم أن ذلك يدخل ضمن أساليب التدريب، إلى جانب وقائع أخرى تحدث عنها أولياء الأمور وتتعلق بتصرفاته داخل غرف تغيير الملابس.

كما تحدث بعض أولياء الأمور عن إثارة شكاوى بشأن تصرفات المدرب أمام إدارة النادي قبل تحرير البلاغات الرسمية، في الوقت الذي أشارت فيه رواياتهم إلى وجود أسر أخرى لديها شكاوى مماثلة.

ضبط المدرب وبدء التحقيقات

عقب تلقي البلاغات، بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فحص الواقعة، وأجرت التحريات اللازمة لكشف ملابسات الاتهامات، حتى تمكنت من ضبط المدرب، الذي يعمل في تدريب رياضة سلاح الشيش، وجرى اقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأحيل المتهم إلى نيابة الدقي، التي بدأت التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، واستمعت إلى أقوال عدد من الأطفال وأولياء أمورهم، للوقوف على تفاصيل الوقائع وتحديد طبيعة ما تعرضوا له.

تفريغ كاميرات النادي وفحص الأدلة

لم تقتصر التحقيقات على أقوال الأطفال وأسرهم، إذ طلبت النيابة إجراء التحريات حول الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود من المترددين على النادي، فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على حقيقة ما ورد بالبلاغات.

كما شملت الإجراءات فحص ملابسات الواقعة وسلوك المدرب، وتحديد ما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بالاتهامات محل التحقيق.

وقررت النيابة في بداية التحقيقات حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية، ثم جرى تجديد حبسه لمدة 15 يومًا بقرار من قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، قبل صدور قرار آخر بتجديد حبسه في 2 نوفمبر، لاستكمال التحقيقات.

من التحقيقات إلى محكمة الجنايات

بعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة، اتخذت نيابة شمال الجيزة الكلية قرارًا بإحالة المدرب إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال، مستغلًا سلطته عليهم بحكم عمله مدربًا لهم.

واستند أمر الإحالة إلى أقوال الشهود وعدد من الأدلة الفنية التي تناولتها التحقيقات، لكشف ملابسات الوقائع المنسوبة إلى المتهم.

14 نوفمبر.. أولى جلسات المحاكمة

ومع صدور قرار الإحالة، انتقلت القضية إلى مرحلة المحاكمة، بعدما تحدد يوم السبت 14 نوفمبر 2026 موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمة مدرب سلاح الشيش أمام محكمة جنايات الجيزة.