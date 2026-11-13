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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول بوجبة الإفطار ؟

فوائد الفول
فوائد الفول
قسم المرأة

الفول من أشهر الأطعمة بوجبة الإفطار، ولا تقتصر أهميته على مذاقه المميز فقط لكنه يمنح الجسم عناصر غذائية مهمة تدعم الصحة والطاقة.
وقد كشف موقع هيلث لاين عن فوائد غير متوقعة عمد تناول الفول.


فوائد تناول الفول في وجبة الإفطار

- تعزيز الشعور بالشبع: يحتوي الفول على نسبة جيدة للغاية من البروتين والألياف، ما يساعد على الشعور بالشبع  لفترة أطول، ويقلل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

- تحسين صحة الجهاز الهضمي: تساعد الألياف الموجودة في الفول على تنظيم حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، كما تدعم نمو البكتيريا النافعة وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

- تنظيم مستويات السكر: أثبتت الدراسات أن الفول بمحتواه من الألياف والكربوهيدرات المعقدة، التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، وتقليل الارتفاع السريع لمستوياته بعد تناول الطعام.

- دعم صحة القلب: 
يحتوي الفول على الألياف والبوتاسيوم والمركبات النباتية المفيدة، التي تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ايضا ، وقد تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار.


- مصدر للطاقة والعناصر الغذائية: يمد الفول الجسم بالكربوهيدرات المعقدة والبروتين والحديد والمغنيسيوم، وهي عناصر مهمة لإنتاج الطاقة ودعم وظائف الجسم المختلفة  .

طريقة عمل الفول الإسكندراني


المكونات:
كوبان من الفول المدمس.
ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.
ثمرة فلفل أخضر مقطعة.
2 فص ثوم مفروم.
ملعقة كبيرة زيت.
عصير نصف ليمونة.
ملح وكمون وشطة حسب الرغبة.


طريقة العمل:
ضعي الزيت في طاسة على النار، ثم أضيفي الثوم وقلبيه حتى تظهر رائحته.

أضيفي الفلفل الأخضر والطماطم وقلبي المكونات حتى تذبل قليلًا.

أضيفي الفول والملح والكمون والشطة، وقلبي جيدًا.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي عصير الليمون وقدميه ساخنًا .

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