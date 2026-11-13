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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ويتكوف: بوتين وافق على انضمام أوروبا إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا

بوتين
بوتين
أ ش أ

قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على السماح لممثلين أوروبيين بالانضمام إلى الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

وقال ويتكوف، عقب اجتماع استمر لأربع ساعات ونصف أجراه هو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع بوتين في موسكو ،"سينضم الأوروبيون إلى الاجتماع المقبل، وهو ما نعتبره أمرًا بالغ الأهمية، لأنهم شركاؤنا ومن المهم أن يشاركوا في هذه المحادثات"، حسبما أوردت صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية.

ولطالما سعى الاتحاد الأوروبي للحصول على مقعد على طاولة المفاوضات، ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأمريكيان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من اليوم في العاصمة الأيرلندية دبلن، حيث حضر زيلينسكي اجتماعًا للمجتمع السياسي الأوروبي، وحيث سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي محادثات السلام بشأن أوكرانيا اليوم الجمعة.

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أوكرانيا

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