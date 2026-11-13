إلغاء 6 آلاف تأشيرة لتنظيم رحلات بغرض الولادة على الأراضي الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة لتنظيم رحلات بغرض الولادة على الأراضي الأمريكية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراجع سجلات أكثر من 55 مليون أجنبي يحملون تأشيرات أمريكية سارية لاحتمالية إلغائها أو انتهاكهم قواعد الهجرة، ما قد يؤدي إلى ترحيلهم.

وفي رد مكتوب على سؤال طرحته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، أكدت الوزارة أن جميع حاملي تأشيرات الولايات المتحدة يخضعون "لفحص أمني مستمر" مع التركيز على أي مؤشر على احتمال عدم أهليتهم للحصول على الوثيقة.

وأضافت أنه في حال وجود مثل هذه المعلومات، سيتم إلغاء التأشيرة، وإذا كان حامل التأشيرة موجودًا في الولايات المتحدة، فسيكون عرضة للترحيل.

وأوضحت الوزارة أنها تبحث عن مؤشرات عدم الأهلية، بما في ذلك تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة، والنشاط الإجرامي، والتهديدات للسلامة العامة، والانخراط في أي شكل من أشكال النشاط الإرهابي، أو تقديم الدعم لمنظمة إرهابية.

وتابعت: "نراجع جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية التدقيق، بما في ذلك سجلات إنفاذ القانون أو الهجرة أو أي معلومات أخرى تظهر بعد إصدار التأشيرة تشير إلى احتمال عدم الأهلية".