بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.. الولايات المتحدة تمنح تأشيرات دخول لـ "فلافيو بولسونارو" وعائلته

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كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" أن الولايات المتحدة منحت تأشيرات دخول لـ "فلافيو بولسونارو" وعائلته، وذلك في أعقاب هزيمته في الانتخابات الرئاسية البرازيلية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فوز الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" على "بولسونارو" -وهو نجل الرئيس البرازيلي السابق "جاير بولسونارو"- في انتخابات حظيت بمتابعة واسعة.

وتشير تقارير إلى أن بولسونارو وصل إلى ولاية فلوريدا الأمريكية بعد مغادرته البرازيل، رغم وجود أمر قضائي يلزمه بتسليم جوازات سفره.

وأفاد مسؤولون في إدارة ترامب بأنهم لن يدلوا بمزيد من التعليقات حتى تصل عائلة بولسونارو بسلام إلى الولايات المتحدة.

ولطالما أبدى ترامب وإدارته دعما لعائلة بولسونارو؛ حيث وصف الرئيس الأمريكي ملاحقة "جاير بولسونارو" قضائيا بأنها "حملة اضطهاد".

كما فرضت إدارة ترامب في عام 2025 رسوما جمركية باهظة على الواردات البرازيلية، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين واشنطن وبرازيليا.