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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تجلي أكثر من 180 ألفا مع وصول الإعصار أرناب للساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

قالت السلطات إن الأشجار سقطت على الطرق السريعة واقتلعت أعمدة الكهرباء، واحتمى الآلاف هربا ​من الإعصار المداري أرناب، وهو إعصار قوي ضرب ‌الساحل الشرقي للهند اليوم، الأربعاء.

وتم إجلاء أكثر من 180 ألف شخص في ولايتي أندرا براديش وأوديشا قبل وصول الإعصار.

ولم يتم الإبلاغ عن ​وقوع أي خسائر في الأرواح في أي من الولايتين، ​لكن التيار الكهربائي انقطع واقتلعت الأشجا.

وتم إغلاق ⁠بعض المدارس وألغيت بعض خدمات القطارات والرحلات الجوية.

وقالت إدارة ​الأرصاد الجوية إن الإعصار أرناب، الذي صنفته على أنه عاصفة ​إعصارية شديدة جدا، وهي ثالث أعلى فئة على مقياسها، وصل إلى ساحل ولاية أندرا براديش صباح اليوم، ثم تحرك مركز الإعصار بالكامل إلى ​الداخل.

وأعلنت وزارة الطيران المدني في الهند تعليق العمليات في ​ثلاثة مطارات بولاية أندرا براديش.

وفي نيبال المجاورة، قالت مسؤولة الإعلام في إدارة ‌الهجرة ⁠لرويترز إن السلطات علقت إصدار تصاريح الرحلات في المناطق الجبلية المرتفعة لمدة ثلاثة أيام بسبب خطر هطول الأمطار وهبوب عواصف ثلجية.

وهذا موسم الذروة للتنزه في جبال نيبال، إذ كان ​يحصل حوالي 750 ​متنزها على ⁠تصاريح يوميا.

وتشكل إعصار أرناب فوق خليج البنغال، وهو منطقة رئيسية تشهد أعاصير مدارية تسببت في ​عواصف مميتة على الساحل الشرقي للهند.

الإعصار المداري أرناب الهند إعصار قوي ولايتي أندرا براديش وأوديشا الساحل الشرقي للهند

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