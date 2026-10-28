الصين تعلق على أزمة مبابي مع ريال مدريد بعد الاعتذار

خرجت الحكومة الصينية عن صمتها بشأن الجدل المثار حول كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على خلفية تصريحات ومحتوى ساخر مرتبط بالزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج، وهي الأزمة التي دفعت اللاعب إلى تقديم اعتذار رسمي.

وتصاعدت ردود الفعل في الصين عقب انتشار صور مركبة يظهر فيها وجه مبابي على جسد ماو تسي تونج، إلى جانب تداول عبارات منسوبة للاعب تتضمن وصف الزعيم الصيني بالديكتاتور، ما أثار حالة من الغضب بين عدد من المتابعين.

وتزامنت الأزمة، بحسب تقارير إعلامية، مع توقف بث مباريات من الدوري الإسباني في الصين، لا سيما المواجهات التي يكون ريال مدريد طرفًا فيها، قبل أن يبادر مبابي إلى الاعتذار في محاولة لاحتواء الموقف.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، أكد جو جاكيون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بلاده تقدر اعتذار النجم الفرنسي وتأخذه بعين الاعتبار.

وجاءت تصريحات جاكيون ردًا على سؤال حول احتمالية إنهاء مقاطعة بث مباريات ريال مدريد، حيث قال، وفقًا لما نقله موقع «فوت ميركاتو»: «لقد أجبت عن هذا السؤال بالفعل، ونقدر كثيرًا الاعتذار الذي قدمه الشخص المعني».

ولم يتضمن التصريح، بحسب ما ورد، إعلانًا واضحًا بشأن استئناف بث مباريات ريال مدريد، ليبقى موقف الجهات المعنية من المقاطعة محل متابعة خلال الفترة المقبلة.