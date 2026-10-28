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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف تعزيز الشراكة مع الشركات القطرية وجذب استثمارات جديدة

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة لقاءات مع مسؤولي ثلاث شركات قطرية كبرى، على هامش مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، لبحث فرص الاستثمار في السوق المصرية واستكشاف مجالات التعاون في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تحسين مناخ الاستثمار 

وأكد الوزير أن مصر تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، والتوسع في التحول الرقمي، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وخلال لقائه  راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، بحث الوزير فرص التعاون في عدد من القطاعات التي تتوافق مع أنشطة الشركة، خاصة الصناعة والطاقة والرعاية الصحية.

كما تناول لقاؤه مع  حمد راشد العذبة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والصناعات المعدنية، وإمكانات تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية من خلال إقامة مشروعات تدعم التصنيع والإنتاج.

وفي لقائه مع السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية، استعرض الوزير فرص الاستثمار فيد الصناعات التحويلية، خاصة الأسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وبحث إمكانات إقامة مشروعات جديدة تسهم في تعميق التصنيع المحلي.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات يمثلان أولوية للسياسة الاستثمارية والتجارية المصرية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة والفرص للشركات القطرية والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات المرتبطة بها.

وزير الاستثمار الصناعات الكيماوية منتدى الاستثمار العالمي الصناعات التحويلية البنية التحتية

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