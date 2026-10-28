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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بوتين: نأمل أن تكون القمة الروسية الأفريقية مثمرة.. ودول القارة ستصبح أحد أقطاب السياسة العالمية

بوتين
بوتين
البهى عمرو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده تأمل أن تسفر القمة الروسية الأفريقية الثالثة عن نتائج مثمرة وبنّاءة، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية ستصبح أحد أكبر أقطاب السياسة العالمية.

وأضاف بوتين، خلال كلمته بأعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، أن روسيا تدعم الدول الأفريقية، وتشارك في جهود الإصلاح وإعادة الإعمار في عدد من دول القارة.

وشدد الرئيس الروسي، على ضرورة تعزيز التكامل بين روسيا والدول الأفريقية، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، ويدعم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية (موسكو) لترؤس وفد مصر في أعمال القمة الروسية - الإفريقية الثالثة .

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مطار فونوكوفو الدولي نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية بوريسينكو جورجي، والسفير الروسي بالقاهرة ليوكمانوف ارتو روشانوفيتش، ومدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الروسية بوجداشيف ايجور، وسفير مصر لدى روسيا الاتحادية السفير حمدي شعبان، وأعضاء السفارة المصرية في موسكو.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للرئيس السيسي في أعمال القمة الروسية – الإفريقية، حيث شارك في القمة الأولى التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية في أكتوبر 2019 تحت الرئاسة المشتركة له والرئيس الروسي، وذلك خلال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما شارك الرئيس السيسي في أعمال القمة الثانية التي عقدت بمدينة سان بطرسبرج عام 2023.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة صباح غد / الخميس /، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال القمة، في مقدمتها لقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين.

 

بوتين الرئيس الروسي السيسي

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