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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قادة وزعماء العالم يعربون عن تضامنهم مع إسبانيا عقب تصادم قطارين بمقاطعة "توليدو"

قادة وزعماء العالم يعربون عن تضامنهم مع إسبانيا عقب تصادم قطارين بمقاطعة "توليدو"
قادة وزعماء العالم يعربون عن تضامنهم مع إسبانيا عقب تصادم قطارين بمقاطعة "توليدو"
أ ش أ

أعرب عدد من قادة وزعماء العالم عن حزنهم إزاء حادث التصادم الذي وقع اليوم /الأربعاء/ بين قطارين فائقي السرعة في مقاطعة "توليدو" الإسبانية، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن تضامنها مع إسبانيا عقب الحادث، وكتبت - في تدوينة على منصة "إكس"- "أشعر ببالغ الأسى إزاء حادث القطار المأساوي في إسبانيا .. أشارك عائلات الضحايا أحزانهم في مواجهة هذه الخسارة الفادحة، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل .. إسبانيا حاضرة في قلبي وفكري".

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن حكومتها تقف إلى جانب إسبانيا وشعبها عقب وقوع حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في مقاطعة "توليدو".

وأعربت ميلوني - في منشور عبر منصة "إكس" - عن تضامنها مع عائلات القتلى والمصابين، وأيضا مع الذين يعملون في عمليات الإنقاذ.

بدوره، أعرب رئيس ليتوانيا، جيتاناس ناوسيدا، عن حزنه العميق إزاء حادث القطار المأساوي، وتقدم بخالص التعازي لملك إسبانيا فيليبي السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز ولعائلات وأحباء الضحايا الذين فقدوا حياتهم، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد ناوسيدا تتضامن ليتوانيا مع الشعب الإسباني في هذه الأوقات العصيبة.

وكان الحادث قد وقع في حوالي الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي لإسبانيا بين بلدتي "لوس يبينيس" و"أوردا" في مقاطعة "توليدو".

قادة وزعماء العالم حادث التصادم قطارين فائقي السرعة مقاطعة توليدو الإسبانية

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