موقف غير أخلاقي| إعلامية تكشف تفاصيل أزمة شيكوبانزا في فندق الزمالك برواندا.. وعقوبة كبرى تنتظره

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامجها «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة المتعلقة باللاعب شيكوبانزا في فندق الإقامة برواندا.

وأوضحت سهام صالح أن عددًا من لاعبي الفريق شاهدوا شيكوبانزا في موقف غير أخلاقي، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل الفريق، ووصلت تداعياته إلى الجهاز الفني.

وأضافت أن أحد قادة الفريق كان صاحب الإبلاغ عن الواقعة، وذلك في أعقاب توقيع عقوبات على ناصر منسي وأحمد فتوح ومحمود شريف والزناري.

وأشارت إلى وجود اتجاه لتوقيع عقوبة كبرى على شيكوبانزا، على غرار العقوبات التي فُرضت على زملائه، في إطار التعامل مع الأزمة داخل القلعة البيضاء.