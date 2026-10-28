نتنياهو يقلب الطاولة على آيزنكوت.. 52 مقعداً لكتلته مقابل 50 للمعارضة في تحديث القناة 12

في استطلاعها المُحدّث لنتائج التصويت عند الخروج من مراكز الاقتراع، منحت القناة 12 الإسرائيلية كتلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 52 مقعدًا، وكتلة المعارضة بقيادة رئيس حزب يشار، غادي آيزنكوت 50 مقعدًا، مقارنةً بـ 50 و52 مقعدًا في استطلاعها السابق الذي أُجري في الساعة 10:40 مساءً.

جاءت التغييرات كالتالي: يشار 21 (من 22)، الليكود 27 (من 24)، شاس 7 (من 8)، الديمقراطيون 9 (من 10).

مفاجأة الأحزاب العربية

وكانت قد أكدت قناة فرانس 24، أنه في ضوء النتائج الأولية للانتخابات العامة الإسرائيلية بعدم تحقيق أي تكتل الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة وهي 61 مقعدا، وحصول القائمة العربية على 18 مقعدا، فإنه لن يتم تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل دون التعاون مع الأحزاب العربية

وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في إسرائيل الثلاثاء، تحقيق الأحزاب العربية تقدما كبيرا، بعد تسجيل إقبال كثيف على التصويت من جانب قاعدتها الانتخابية.

وبحسب نتائج العينات للقنوات التلفزيونية الإسرائيلية الرئيسية، تحصلت القائمتان العربيتان معا على ما بين 17 و18 مقعدا في البرلمان. وبالنظر لهذه النتائج الأولية "لن تكون هناك حكومة جديدة بدون دعم من أصوات عربية"، بحسب قناة فرانس24.

وتشير استطلاعات أخرى إلى أن الأحزاب العربية في إسرائيل تتجه لحصد 19 مقعداً في الكنيست. هذا أعلى رقم تحققه، ويتجاوز رقمها القياسي السابق عام 2020، وهو 15 مقعداً.