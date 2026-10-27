تجاوز 56 جنيها.. سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بعدما تجاوز مستوى 56 جنيهًا في البنوك المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف.

وسجل الدولار ارتفاعا كبيرا حيث تجاوز 56 جنيه اليوم بعد الارتفاعات التي شهدها خلال الأيام الماضية، لتظل الأسعار عند أعلى مستوى 56:35 جنيهًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وجاءت أسعار الدولار وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التعاملات المسائية كما يلي:

سعر الدولار البنك الأهلي المصري: 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.

56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع. سعر الدولار بنك مصر: 56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع.

56.22 جنيه للشراء، و56.32 جنيه للبيع. سعر الدولار البنك التجاري الدولي CIB: نحو 56.21 إلى 56.22 جنيه للشراء، و56.30 إلى 56.32 جنيه للبيع، وفقًا لتوقيت التحديث.

نحو 56.21 إلى 56.22 جنيه للشراء، و56.30 إلى 56.32 جنيه للبيع، وفقًا لتوقيت التحديث. سعر الدولار بنك الإسكندرية: 56.20 جنيه للشراء، و56.30 جنيه للبيع.

56.20 جنيه للشراء، و56.30 جنيه للبيع. سعر الدولار بنك قناة السويس: 56.25 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع.

56.25 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع. سعر الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي: 56.25 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع.

56.25 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع. سعر الدولار البنك المركزي المصري: سجلت بعض التحديثات نحو 56.21 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

وتختلف الأسعار من بنك لآخر، كما يمكن أن تتغير خلال ساعات العمل المصرفي؛ لذلك يُنصح بمراجعة السعر المعلن من البنك قبل إجراء أي عملية بيع أو شراء للعملة الأمريكية.

لماذا يترقب المواطنون سعر الدولار؟

يحظى سعر الدولار باهتمام واسع في السوق المصرية، نظرًا لارتباطه بتكلفة استيراد العديد من السلع والمواد الخام، وتأثيره المحتمل على تكاليف الإنتاج والأسعار المحلية.

كما تتابع الشركات والمستوردون والمواطنون تحركات العملة الأمريكية بصورة مستمرة، في ظل تأثير تغيرات سعر الصرف على تكلفة بعض المنتجات والخدمات.

هل يستمر ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة؟

تظل تحركات الدولار مرتبطة بعدة عوامل، من بينها حجم الطلب على العملة الأجنبية، وتوافر موارد النقد الأجنبي، وتطورات الأسواق العالمية، والسياسات النقدية والاقتصادية.

ولا يمكن الجزم باستمرار الارتفاع أو حدوث تراجع جديد دون متابعة البيانات الرسمية والتطورات الفعلية في سوق الصرف.



