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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
آية التيجي

يُعد طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل من الوصفات المميزة التي تجمع بين مذاق اللحوم والخضراوات، إذ يمنح قرع العسل الطبق نكهة مختلفة، بينما يضيف البصل والثوم والتوابل مذاقًا غنيًا يجعله مناسبًا لوجبة غداء شهية ومشبعة.

وقدمت الشيف غادة جميل طريقة تحضير طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، لتقديم وجبة منزلية مختلفة يمكن تحضيرها في الفرن.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

مقادير طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل:

لحمة مقطعة إلى مكعبات.

ثوم مفروم.

قرع عسلي مقطع إلى مكعبات صغيرة.

بصل أبيض مقطع إلى شرائح.

قرفة.

ورق لورا.

فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

سمن.

فلفل أخضر رومي.

مرقة.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل:

ـ في وعاء مناسب، يُشوح البصل الأبيض مع السمن حتى يذبل ويكتسب لونًا خفيفًا.

ـ يُضاف الثوم المفروم إلى البصل، ثم يُتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والقرفة وورق اللورا.

ـ تُضاف مكعبات اللحمة إلى الخليط، مع تقليبها حتى تتشرب نكهة البصل والثوم والتوابل.

ـ تُضاف مكعبات قرع العسل والفلفل الأخضر الرومي، ثم تُضاف المرقة والقليل من الماء حسب الحاجة.

ـ يُنقل الخليط إلى طاجن مناسب للفرن، ثم يُدخل فرنًا ساخنًا حتى تنضج اللحمة تمامًا ويصبح قرع العسل طريًا.

ـ يُقدم طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل ساخنًا، ويمكن تقديمه مع الأرز الأبيض أو الخبز حسب الرغبة.

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

سر نجاح طاجن اللحمة بقرع العسل

للحصول على طاجن متجانس وشهي، يُفضل تقطيع اللحمة وقرع العسل إلى أحجام متقاربة قدر الإمكان، مع متابعة كمية المرقة أثناء التسوية حتى لا يجف الطاجن قبل اكتمال نضج اللحمة.

كما ينبغي التأكد من نضج اللحمة تمامًا قبل التقديم، ويمكن إضافة كمية مناسبة من المرقة إذا احتاج الطاجن إلى مزيد من السوائل خلال وجوده في الفرن.

طريقة عمل طاجن لحمة طاجن لحمة بالبصل طاجن لحمة بقرع العسل طواجن اللحمة طاجن اللحمة بقرع العسل الشيف غادة جميل

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بالصور

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

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