بوتين: روسيا تعمل على تطوير التعاون مع مصر في مجالات عديدة بينها الطاقة

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بالتعاون في مجال الطاقة مع مصر، وقال: "نعمل بنشاط على تطوير التعاون مع مصر في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة، ومن أكبر مشاريعنا المشتركة بناء محطة نووية".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" عن بوتين قوله، خلال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز؛ إن بناء محطة الضبعة النووية يمول بقروض حكومية روسية بمليارات الدولارات.. وان المشروع يسير بنجاح كبير بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، القمة الثامنة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة الرئيس الروسي، وذلك في مركز التجارة الدولية بموسكو، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنتدى.

ويضم المنتدى 12 دولة عضوًا، هي مصر والجزائر وبوليفيا وفنزويلا وإيران وقطر وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباغو وغينيا الاستوائية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ثماني دول بصفة مراقب، هي أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو والسنغال.. كما وُجهت الدعوة إلى تركمانستان وجنوب أفريقيا للمشاركة بصفة دولتين ضيفتين.