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أخبار البلد

مايا مرسي: "قادرون باختلاف" يُرسخ مفهوم الإتاحة والدمج الثقافي في مهرجان الجونة

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قالت الدكتورة مايا مرسي إن الفن والثقافة ليست فقط مساحة للإبداع، لكن أيضا مساحة للتعبير والمشاركة والانتماء، ومن حق كل إنسان إنه يعيش التجربة دي كاملة، بدون  حواجز أو استثناءات.

وكتبت وزيرة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .." السجادة الحمراء للجميع .. الفن والثقافة ليست فقط مساحة للإبداع، لكن ايضا مساحة للتعبير والمشاركة والانتماء..ومن حق كل إنسان إنه يعيش التجربة دي كاملة، بدون  حواجز أو استثناءات.

وأضافت: وسعدت جدًا بالتعاون المثمر بين صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومهرجان الجونة السينمائي، في خطوة مهمة نحو مهرجان أكثر إتاحة ودمجًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم في مختلف فعالياته باستقلالية وكرامة.

وتابعت الوزيرة: والأهم بالنسبة لي إن التجربة دي ليست فقط  مبادرة مرتبطة بمهرجان، لكنها نموذج حقيقي لما يمكن تحقيقه عندما  تتكامل جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الثقافي حول هدف واحد.

وأكملت: طموحنا إن الإتاحة والدمج ليس  استثناء أو إضافة، لكن جزء أساسي من طريقة تفكيرنا وتخطيطنا وتنفيذنا لكل فعالية ومشروع في مصر.

وأتمنى إن الخطوة تكون بداية لتجارب كتير نراها  في مختلف المهرجانات والمساحات الفنية والثقافية في مصر.

لأن المجتمع الدامج ليس فقط  مجتمع يفتح  أبوابه للجميع، لكنه مجتمع يضمن إن كل إنسان يقدر يشارك ويعبّر عن نفسه ويكون حاضرًا بكل إمكانياته.
 

مايا مرسي قادرون باختلاف التواصل الاجتماعي فيس بوك

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