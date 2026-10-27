مساعد وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي، أن ملف الأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، في ظل الاضطرابات والتحديات التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وضبط الأسواق ومواجهة الممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلكين.

وأوضح أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي لنحو 6 أشهر، ويشمل القمح والسكر والزيت واللحوم الطازجة والدقيق، لافتًا إلى أن متوسط الاحتياطي من بعض السلع، مثل السكر، يصل إلى 10 أشهر، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي اضطرابات أو تحديات محتملة.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن الدولة عملت على زيادة السعات التخزينية للقمح، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 4.4 مليون طن حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030.

وأضاف أن زيادة السعات التخزينية تعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من القمح، موضحًا أن الاستهلاك الشهري يتراوح بين 720 ألفًا و750 ألف طن، وهو ما يجعل تطوير قدرات التخزين عنصرًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات.