قرار مفاجئ بشأن حجز شقق «سكن لكل المصريين 9».. ماذا حدث؟

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة فرصة جديدة للمواطنين الذين سبق لهم التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الإعلانات السابقة، واستردوا مقدمات جدية الحجز، للتقدم للحصول على شقق بنظام الإيجار ضمن الإعلان الجديد «سكن لكل المصريين 9»، في خطوة تستهدف توسيع فرص الاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة.

من يحق له التقديم على شقق الإيجار؟

أوضح الصندوق أن المواطنين الذين سبق لهم التقدم في الإعلانات السكنية السابقة، ثم استردوا مقدمات الحجز، أصبح بإمكانهم التقدم لحجز وحدة ضمن الإعلان الجديد، بشرط انطباق الضوابط المقررة عليهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود توفير بدائل سكنية تناسب احتياجات المواطنين وقدراتهم المالية، خاصة الراغبين في الحصول على مسكن دون تحمل أعباء شراء الوحدة بنظام التمليك التقليدي.

15 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم

يتضمن إعلان «سكن لكل المصريين 9» طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم بنظام الإيجار، موزعة بين عدد من المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة».

ويشمل الطرح وحدات في المحافظات بمساحات تصل إلى 90 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى وحدات بمساحة 75 مترًا في بعض المناطق، بما يتيح خيارات متنوعة أمام المتقدمين وفقًا لاحتياجاتهم الأسرية.

كما يتضمن الإعلان وحدات في المدن الجديدة، من بينها أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، وعدد من المدن الأخرى، بهدف توفير فرص سكنية في مناطق مختلفة.

شقق بمساحات متنوعة في المحافظات والمدن الجديدة

تشمل الوحدات المطروحة في المحافظات مناطق بالقاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف، إلى جانب محافظات الصعيد، ومنها المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وتتضمن المبادرة أيضًا وحدات بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع ضمن «حياة كريمة»، موزعة على عدد من المحافظات، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة أمام المواطنين.

ما الموعد النهائي للحجز؟

بحسب الإعلان المنشور، ينتهي التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار غدا الأربعاء يوم 28 أكتوبر 2026، ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.

ويُنصح الراغبون في الحجز بمراجعة الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة قبل استكمال الإجراءات، والتأكد من استيفاء متطلبات الإعلان.

وتمنح هذه الإتاحة فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من إعلانات الإسكان السابقة، مع ضرورة الإسراع في مراجعة إجراءات التقديم قبل انتهاء الموعد المحدد.