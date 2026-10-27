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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالريش.. هدى الأتربي بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

هدى الأتربي
هدى الأتربي
آية التيجي

خطفت الفنانة هدى الأتربي الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، بعدما ظهرت بإطلالة جريئة وأنيقة جمعت بين الأنوثة والطابع الدرامي، لتؤكد مجددًا اهتمامها باختيار إطلالات لافتة تجمع بين الجرأة والفخامة.

هدى الأتربي بإطلالة سوداء تجمع بين الأناقة والجرأة

ظهرت هدى الأتربي في أحدث جلسة تصوير بإطلالة يغلب عليها اللون الأسود، حيث ارتدت جمبسوت أسود لامعًا بتصميم مجسم يبرز تفاصيل القوام، مع أكمام واسعة مزينة بالريش الأسود الكثيف، الذي أضفى على الإطلالة طابعًا فخمًا ومميزًا.

وجاء التصميم بقصة أنيقة تعكس أسلوبًا عصريًا جريئًا، فيما منح القماش اللامع الإطلالة مزيدًا من الجاذبية، لتبدو الفنانة بإطلالة تجمع بين البساطة في اختيار اللون والتميز في التفاصيل.

هدى الأتربي

مكياج هدى الأتربي يبرز ملامحها الجمالية

على مستوى الجمال، اعتمدت هدى الأتربي مكياجًا يركز على إبراز ملامح وجهها، مع تحديد العينين بظلال داكنة ورموش بارزة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة تتناغم مع ألوان الإطلالة.

أما شعرها، فظهر بتسريحة منسدلة ذات تموجات بسيطة، مع فرق جانبي منحها مظهرًا أنيقًا يتناسب مع أجواء جلسة التصوير.

واكتملت الإطلالة بأقراط ذهبية طويلة أضافت لمسة من الأناقة، فيما ساهم تنسيق الإضاءة الليلية والخلفية المحاطة بأشجار النخيل في إبراز الطابع الفخم للصور.

هدى الأتربي

هدى الأتربي تواصل لفت الأنظار بإطلالاتها

تعكس أحدث جلسة تصوير للفنانة هدى الأتربي توجهًا نحو الإطلالات التي تجمع بين التفاصيل الجريئة واللمسات الأنثوية، خاصة مع الاعتماد على الريش الأسود والقماش اللامع، وهما عنصران يمنحان الأزياء حضورًا قويًا أمام الكاميرا.

وتبرز الصور اهتمام هدى الأتربي بتنسيق عناصر إطلالتها، بداية من الملابس والإكسسوارات، وصولًا إلى المكياج وتسريحة الشعر، لتقدم ظهورًا لافتًا لعشاق الموضة والجمال.

وبهذه الإطلالة، تقدم هدى الأتربي نموذجًا للأناقة الجريئة التي تعتمد على اللون الأسود والتفاصيل اللافتة، في جلسة تصوير تجمع بين أجواء الفخامة والطابع العصري.

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي إطلالة هدى الأتربي إطلالات الفنانات موضة اللون الأسود إطلالات جريئة وأنيقة

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بالصور

بالريش.. هدى الأتربي بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

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