بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

خطفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالة أنيقة خلال جلسة تصوير على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة يغلب عليها اللون الأسود، جمعت بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الفن اللاتي يحظين باهتمام واسع بإطلالاتهن في المهرجانات والمناسبات الفنية.

تفاصيل إطلالة يسرا في مهرجان الجونة السينمائي

اختارت يسرا الظهور بإطلالة سوداء متكاملة، ارتكزت على بلوزة سوداء بتصميم أنيق وتفاصيل بارزة من الخامات المتداخلة، مع أكمام طويلة مزينة بلمسات من الريش والتفاصيل المنفوشة، التي أضفت على التصميم طابعًا دراميًا مميزًا.

ونسقت النجمة إطلالتها مع بنطلون أسود طويل بقصة مستقيمة، ما منحها مظهرًا متناسقًا يجمع بين البساطة والفخامة، مع الحفاظ على الطابع العصري الذي يميز اختياراتها في المناسبات الفنية.

إكسسوارات ذهبية تبرز جمال إطلالة يسرا

وعلى مستوى الإكسسوارات، اعتمدت يسرا على أقراط ذهبية طويلة وبارزة، أضافت لمسة من الفخامة إلى إطلالتها السوداء، وحققت تباينًا لافتًا مع لون الملابس.

أما من الناحية الجمالية، فظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامح وجهها، مع تحديد العينين وأحمر شفاه بدرجة وردية ناعمة، فيما تركت شعرها الأشقر الطويل منسدلًا على كتفيها، ليكمل المظهر الأنيق والمتوازن.

يسرا

يسرا وأناقة النجمات في مهرجان الجونة السينمائي

وتحظى إطلالات يسرا باهتمام محبي الموضة والجمال، خاصة خلال مشاركاتها في المهرجانات السينمائية الكبرى، إذ تحرص اختياراتها على المزج بين الأناقة والجرأة في التفاصيل، بما يتناسب مع طبيعة الفعاليات الفنية وأجوائها الاحتفالية.

وجاءت هذه الإطلالة لتسلط الضوء على تفاصيل الأزياء والإكسسوارات التي اختارتها النجمة خلال جلسة التصوير، وسط الاهتمام بإطلالات النجوم والنجمات المشاركين في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.