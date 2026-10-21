مريم أوزرلي تخطف الأنظار بفستان «أسود وأزرق» برفقة خالد أرغنتش في مهرجان الجونة

لفت النجمان التركيان خالد أرغنتش ومريم أوزرلي الأنظار خلال حضورهما فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، في ظهور أعاد إلى الأذهان نجاحهما معًا في المسلسل التاريخي الشهير «حريم السلطان»، الذي حقق شعبية واسعة في العالم العربي.

مريم أوزرلي بفستان أسود وأزرق في مهرجان الجونة

وظهرت مريم أوزرلي، الشهيرة بدور السلطانة هُيام، بإطلالة أنيقة لاقتة، فيما اختار خالد أرغنتش، المعروف بدور السلطان سليمان، إطلالة كلاسيكية راقية، ليجتمع النجمان على السجادة الحمراء في مشهد استعاد ذكريات العمل الذي جمعهما.

اختارت مريم أوزرلي فستانًا طويلًا يجمع بين اللونين الأسود والأزرق، بتصميم أنيق يبرز تفاصيل الإطلالة بأسلوب يجمع بين الفخامة والهدوء.

وجاء الفستان بقصة محددة عند الجزء العلوي، مع تفاصيل من الدانتيل الشفاف والأقمشة المزينة بنقوش زرقاء بارزة على خلفية سوداء، فيما تميز الجزء السفلي بقصة طويلة منسدلة تنتهي بذيل ممتد على السجادة الحمراء، ما أضفى على الإطلالة طابعًا دراميًا يناسب أجواء المهرجانات السينمائية.

واعتمدت النجمة التركية تسريحة شعر أشقر منسدلًا بنعومة على كتفيها، مع مكياج هادئ أبرز ملامح وجهها، واختارت عقدًا ناعمًا حول الرقبة وعددًا محدودًا من الإكسسوارات، لتتركز الأنظار على تفاصيل الفستان وتداخل ألوانه.

خالد أرغنتش بإطلالة كلاسيكية أنيقة

على الجانب الآخر، ظهر خالد أرغنتش بإطلالة رسمية تجمع بين البساطة والأناقة، مرتديًا بدلة سوداء كلاسيكية مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء.

النجمان التركيان خالد أرغنتش ومريم أوزرلي

واكتملت إطلالته بحذاء أسود رسمي لامع، فيما منحته لحيته القصيرة وشعره الرمادي مظهرًا أنيقًا يتناسب مع اختياره للملابس الكلاسيكية، ليظهر إلى جانب مريم أوزرلي بإطلالة متناسقة على السجادة الحمراء.

السلطان سليمان والسلطانة هُيام يجتمعان مجددًا

يحظى ظهور خالد أرغنتش ومريم أوزرلي باهتمام الجمهور، نظرًا لارتباط اسميهما بشخصيتي السلطان سليمان والسلطانة هُيام في المسلسل التاريخي «حريم السلطان»، الذي ساهم في زيادة شهرتهما لدى المشاهدين في مصر والعالم العربي.

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي جذب نجوم الفن من مصر ومختلف أنحاء العالم، مع اهتمام جماهيري بإطلالات الفنانين على السجادة الحمراء، التي أصبحت من أبرز جوانب المهرجان إلى جانب الفعاليات والعروض السينمائية.