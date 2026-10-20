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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان أزرق.. ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في خامس يوم من مهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
آية التيجي

لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال حضورها فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت إطلالة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، لتبرز من خلالها ذوقها المميز في اختيار الأزياء المناسبة للمناسبات الفنية الكبرى.

تفاصيل فستان ناهد السباعي في مهرجان الجونة

وجاءت إطلالة ناهد السباعي لتؤكد حضورها اللافت على السجادة الحمراء، إذ اعتمدت على فستان أنيق بلون أزرق داكن، تميز بتصميم مجسم يبرز القوام، إلى جانب تفاصيل ذهبية زادت من فخامة الإطلالة ومنحتها طابعًا مميزًا.

اختارت ناهد السباعي فستانًا باللون الأزرق الملكي الداكن، جاء بتصميم أنيق ومجسم يبرز تفاصيل القوام، مع قصة علوية بكتف واحد، أضفت على الإطلالة لمسة عصرية جذابة.

وكانت التفاصيل الذهبية التي تزين الفستان أبرز عناصر الإطلالة، إذ تميز بمجموعة من الزخارف الدائرية الذهبية الممتدة على طول الجزء الأمامي، ما أضفى عليه لمسة من الفخامة والأناقة، وخلق تباينًا جذابًا بين اللون الأزرق الداكن والذهبي.

كما تميز الفستان بحمالة مزينة بتفاصيل لامعة، أضفت لمسة من البريق على منطقة الكتف، بينما جاء التصميم محددًا عند الخصر، لينسجم مع الخطوط الانسيابية للفستان ويمنح الإطلالة مظهرًا متناسقًا.

ناهد السباعي

مجوهرات ناهد السباعي تضيف لمسة من الفخامة

حرصت ناهد السباعي على تنسيق إطلالتها مع مجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي تتماشى مع تفاصيل الفستان، حيث ارتدت عقدًا رقيقًا يتدلى منه حجر ملون، إلى جانب أساور لامعة في معصمها.

وجاء اختيار المجوهرات متناسقًا مع الزخارف الذهبية الموجودة في الفستان، دون أن تطغى على تصميمه، وهو ما ساهم في الحفاظ على توازن الإطلالة بين البساطة والفخامة.

ناهد السباعي

مكياج ناعم وتسريحة شعر تبرز ملامحها

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت ناهد السباعي على مكياج ناعم يبرز ملامح وجهها، مع تحديد العينين بلمسات جذابة وظلال متناسقة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة هادئة تميل إلى الألوان الطبيعية.

واختارت تسريحة شعر منسدلة، حيث تركت خصلاتها البنية الطويلة تتدلى على أحد جانبي كتفيها، مع تموجات ناعمة أضفت على مظهرها لمسة أنثوية أنيقة.

وساهم التناغم بين المكياج الهادئ وتسريحة الشعر المنسدلة في إبراز تفاصيل الفستان، لتبدو الإطلالة متكاملة تجمع بين الأناقة العصرية واللمسات الكلاسيكية.

إطلالات نجمات مهرجان الجونة تخطف الأنظار

وتأتي إطلالة ناهد السباعي ضمن الإطلالات التي تحظى باهتمام الجمهور ومتابعي الموضة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وتتحول السجادة الحمراء خلاله إلى مساحة لاستعراض أحدث صيحات الأزياء والمجوهرات.

وتتميز إطلالات المهرجانات السينمائية بتنوعها بين التصميمات الكلاسيكية والاختيارات الجريئة والعصرية، وهو ما يجعل إطلالات النجمات محط اهتمام محبي الموضة والأزياء.

وبإطلالتها ذات اللون الأزرق الداكن والتفاصيل الذهبية، اعتمدت ناهد السباعي على تصميم يجمع بين بساطة اللون وقوة التفاصيل، مع تنسيق المجوهرات والمكياج وتسريحة الشعر بطريقة تحافظ على أناقة المظهر العام.

ناهد السباعي إطلالة ناهد السباعي مهرجان الجونة السينمائي اليوم الخامس من مهرجان الجونة أزياء النجمات

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