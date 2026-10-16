بفستان لامع.. مي سليم تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

تألقت الفنانة مي سليم بإطلالة أنيقة وجذابة خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا أسود طويلًا بتصميم أنيق وتفاصيل لامعة، لتلفت الأنظار على السجادة الحمراء وتبرز أناقتها بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة.

تفاصيل إطلالة مي سليم في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة مي سليم الأنظار بإطلالتها خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، إذ ظهرت مرتدية فستانًا أسود طويلًا بتصميم أنيق يبرز رشاقتها، وجاء بقصة مكشوفة الكتفين دون حمالات، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الأنوثة والرقي.

وتميز الفستان بخامته اللامعة وتطريزاته البراقة التي انعكست عليها الأضواء، مع تصميم محدد للقوام ينسدل بانسيابية حتى الأرض، وينتهي بذيل طويل أضفى مزيدًا من الفخامة على الإطلالة.

كما لفتت التفاصيل اللامعة الموزعة على الفستان الأنظار، خاصة عند منطقة الصدر والخصر، وصولًا إلى الجزء السفلي الذي تزين بخطوط من الترتر اللامع، لتمنح التصميم طابعًا عصريًا يجمع بين الأناقة والكلاسيكية.

مي سليم

مي سليم تختار تسريحة شعر ومكياجًا يبرزان جمالها

واستكملت مي سليم إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة أنيقة، ما أبرز ملامح وجهها ومنحها مظهرًا راقيًا يتناسب مع أجواء المهرجان.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مكياجًا يبرز جمال عينيها وملامح وجهها، مع أحمر شفاه بدرجة وردية لامعة، فيما اختارت أقراطًا صغيرة وأنيقة أضفت لمسة من الرقي على إطلالتها دون مبالغة.

وجاء تنسيق الإطلالة متناغمًا مع تصميم الفستان الأسود، حيث منحتها التفاصيل البسيطة مظهرًا أنيقًا يوازن بين بريق الترتر وجمال التصميم.

مي سليم

إطلالات النجمات تتصدر مشهد اليوم الثاني من مهرجان الجونة

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اهتمامًا واسعًا بإطلالات النجمات على السجادة الحمراء، إذ تحظى اختياراتهن في الأزياء والمكياج وتسريحات الشعر بمتابعة كبيرة من جمهور الموضة والجمال.

وتأتي إطلالة مي سليم ضمن الإطلالات التي لفتت الأنظار خلال اليوم الثاني من المهرجان، بفضل اختيارها اللون الأسود الذي يُعد من أبرز الألوان الكلاسيكية في عالم الموضة، إلى جانب التصميم اللامع الذي منح الفستان حضورًا مميزًا تحت أضواء السجادة الحمراء.