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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رفقة أشرف زكي وابنتها.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

روجينا
روجينا
آية التيجي

تصدرت الفنانة روجينا اهتمام الجمهور بإطلالتها الأنيقة خلال ظهورها في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بفستان أبيض أنيق، وظهرت برفقة زوجها الدكتور أشرف زكي وابنتهما، في أجواء احتفالية لافتة على السجادة الحمراء.

روجينا بإطلالة بيضاء أنيقة في مهرجان الجونة السينمائي

ولفتت الفنانة روجينا الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، إذ اختارت إطلالة راقية تجمع بين البساطة والفخامة، لتعكس ذوقها المميز في اختيار الأزياء المناسبة للمناسبات الفنية الكبرى.

واعتمدت روجينا على فستان سهرة باللون الأبيض، جاء بتصميم مكشوف الكتفين وقصة أنيقة تبرز جمال القوام، مع تفاصيل منسدلة تضفي على الإطلالة مزيدًا من الانسيابية والنعومة.

وتميز الفستان بقصة محددة عند منطقة الخصر، قبل أن ينسدل باتساع ملحوظ إلى الأسفل، مع ذيل طويل امتد على السجادة الحمراء، ليمنح الإطلالة طابعًا ملكيًا لافتًا.

كما تزين الفستان بتفصيلة جانبية بارزة عند الخصر، أضافت لمسة جمالية مميزة إلى التصميم، وجعلت الإطلالة أكثر فخامة وتميزًا.

روجينا

مجوهرات لامعة ومكياج ناعم يكملان إطلالة روجينا

حرصت روجينا على تنسيق إطلالتها مع مجموعة من المجوهرات اللامعة، حيث ارتدت عقدًا أنيقًا يزين منطقة الرقبة، إلى جانب إكسسوارات ناعمة أضفت مزيدًا من الرقي على مظهرها.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تسريحة شعر منسدل بتموجات واسعة، ما منحها مظهرًا أنثويًا جذابًا يتماشى مع تصميم الفستان وطبيعته الكلاسيكية.

وجاء المكياج متناسقًا مع الإطلالة، مع التركيز على إبراز ملامح الوجه بطريقة ناعمة، لتظهر روجينا بإطلالة متكاملة تجمع بين الأناقة والبساطة بعيدًا عن المبالغة في التفاصيل.

واستكملت الفنانة إطلالتها بحقيبة سهرة صغيرة، جاءت متناسقة مع الطابع الفاخر للفستان، لتؤكد اهتمامها بالتفاصيل الدقيقة التي تمنح إطلالات السجادة الحمراء تميزها الخاص.

روجينا

روجينا برفقة أشرف زكي وابنتهما على السجادة الحمراء

وشهد ظهور روجينا في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي حضور زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وابنتهما، حيث التقطت الأسرة مجموعة من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

وظهرت روجينا إلى جانب ابنتها التي اختارت فستانًا طويلًا باللون البيج المائل إلى الذهبي، تميز بتصميم مطرز بتفاصيل لامعة ونقوش دقيقة امتدت على كامل الفستان، ما منحها إطلالة أنيقة تناسب أجواء المهرجان.

جاء الفستان بتصميم دون أكمام وقصة مستقيمة، مع تطريزات متداخلة أضفت عليه طابعًا فخمًا، فيما تركت شعرها الداكن منسدلًا بتموجات طبيعية، واكتفت بإكسسوارات بسيطة تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

أما الفنان أشرف زكي، فظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتديًا بدلة سوداء مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء، ليكتمل المظهر الرسمي للأسرة خلال حضورها الفعالية السينمائية.

وحظي ظهور روجينا وأسرتها باهتمام محبي الفنانة ومتابعي أخبار النجوم، خاصة مع حرصهم على الظهور بإطلالات متناسقة تجمع بين الأناقة والكلاسيكية على السجادة الحمراء.

روجينا

مهرجان الجونة السينمائي يجمع نجوم الفن بإطلالات مميزة

تأتي إطلالة روجينا ضمن مجموعة الإطلالات التي تحظى باهتمام واسع خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يمثل إحدى أبرز المناسبات الفنية التي تجمع نجوم السينما والفن والإعلام.

وتتحول السجادة الحمراء خلال المهرجان إلى مساحة لاستعراض أحدث صيحات الموضة والأزياء، إذ يحرص الفنانون والفنانات على اختيار تصميمات مميزة تعكس شخصياتهم وأذواقهم الخاصة.

ونجحت روجينا في لفت الأنظار بإطلالتها البيضاء التي جمعت بين الأناقة الكلاسيكية والتفاصيل العصرية، فيما أضفى ظهورها برفقة زوجها أشرف زكي وابنتهما طابعًا عائليًا مميزًا على مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني من المهرجان.

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