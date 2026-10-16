اليوم الثاني من مهرجان الجونة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| صور

تألقت الفنانة إنجي المقدم بإطلالة أنيقة باللون الأسود خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، حيث لفتت الأنظار باختيارها فستانًا يجمع بين البساطة والفخامة، في ظهور مميز على السجادة الحمراء.

إنجي المقدم بإطلالة سوداء أنيقة في مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة إنجي المقدم بفستان أسود طويل بتصميم أنيق، تميز بجزء علوي من دون أكمام، مزين بتفاصيل لامعة أضفت عليه لمسة من الرقي والجاذبية، مع تنورة واسعة وانسيابية أبرزت جمال التصميم ومنحته طابعًا ملكيًا.

واعتمدت إنجي المقدم إطلالة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية واللمسات العصرية، حيث جاء الفستان بتصميم متناسق أبرز جمال القوام، وجاء الفستان بجزء علوي عبارة عن توب مزين بالكريستالات اللامعة مع تنورة واسعة من الستان باللون الأسون، وهو ما أضفى مزيدًا من الفخامة على ظهورها خلال فعاليات المهرجان.

إنجي المقدم

تفاصيل إطلالة إنجي المقدم

حرصت إنجي المقدم على تنسيق إطلالتها بطريقة تتناسب مع أجواء المهرجانات السينمائية، حيث اختارت حقيبة يد صغيرة باللون الأسود، جاءت متناغمة مع تصميم الفستان، لتكتمل أناقتها بإكسسوارات بسيطة تتماشى مع الطابع الراقي للإطلالة.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بأسلوب ناعم، مع مكياج يبرز ملامح وجهها، لتظهر بإطلالة متوازنة تجمع بين الرقي والبساطة بعيدًا عن المبالغة في التفاصيل.

إنجي المقدم

إنجي المقدم تتألق على السجادة الحمراء

جاء ظهور إنجي المقدم ضمن أجواء اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب اهتمام واسع بإطلالات النجمات على السجادة الحمراء.

وتحظى اختيارات الفنانات للأزياء باهتمام لافت خلال فعاليات المهرجان، إذ تمثل الإطلالات جزءًا مهمًا من المشهد المصاحب للعروض السينمائية والفعاليات الفنية، وهو ما يجعل ظهور إنجي المقدم بفستانها الأسود الأنيق محط اهتمام محبي الموضة والجمال.