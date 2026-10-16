سعر فستان أمينة خليل في افتتاح مهرجان الجونة.. لن تتوقع الرقم

حرصت الفنانة أمينة خليل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس.

سعر فستان أمينة خليل

خطفت أمينة خليل الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء بفستان راقي كشف عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأزرق المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

قد حمل فستان أمينة خليل توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، وبلغ سعره 4,499 يورو، أي ما يقرب من 270 ألف جنيه مصري.

تزينت أمينة خليل ببعض المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أمينة خليل بخصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.