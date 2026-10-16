مين أحلى؟.. الترتر والأقمشة اللامعة تزين السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

خطفت إطلالات النجمات الأنظار على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة، حيث كانت الفساتين والأقمشة اللامعة و الترتر أكثر التصميمات اللاتي اختارتها النجمات لهذه المناسبة، مما أضاف أجواء من الأناقة والفخامة في الحفل.

وتنوعت اختيارات النجمات والمشاهير بين التصميمات البراقة التي تعكس الأضواء، والفساتين المزينة بالتطريزات اللامعة التي جمعت بين الجرأة والرقي، في مشهد عكس تنوع الأذواق واتجاهات الموضة على السجادة الحمراء.

وقد أثبتت الأقمشة اللامعة حضورها كواحدة من أبرز صيحات الموضة في حفل افتتاح مهرجان الجونة وتنوعت الأقمشة بين مجموعة كبيرة من الألوان كالأحمر و البينك و الذهبي و الأبيض و الأسود و غيرها من الألوان الأخر.

ومن أبرز النجمات اللاتي أعتمدن على الفساتين المصنوعة من الأقمشة اللامعة هن الفنانة إلهام شاهين، شيرين رضا، منى زكي، درة و النجمة أمينة خليل.



إليكم أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بالفساتين اللامعة …



