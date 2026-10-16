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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ناقد موضة يحرج يسرا بسبب فستانها في افتتاح مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

يسرا
يسرا
هاجر هانئ

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة يسرا خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت يسرا على السجادة الحمراء مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
لم تبالغ يسرا في الإكسسوارات والمجوهرات ولكنها اعتمدت على القطع البسيطة للغاية الغير مبالغ فيها.

تعليق ناقد موضة على فستان يسرا

علق حكيم شاهين، ناقد الموضة اللبناني على إطلالة يسرا في افتتاح مهرجان الجونة قائلا: "الهام تفوقت على يسرا اي نعم متاكد من هاي المعلومة يسرا تختار اي شي مايناسب، تتخيل الفستان راح يطلع واو عليها بس بالحقيقه الفستان مايطلع واو الا على جسم منيكان ، و يسرا مو بحاجة لفستان بهل ضخامة ابداً ابداً ."

وتابع: "قصة الصدر سيء عليها قصة الخصر الورك من تحت كل شي سيء من الاخر وحتى اختيار القماشة مو الها، التنسيق لحظة ماشي حاله ولحظة طالع ممل جداً."

يسرا ناقد موضة فستان يسرا مهرجان الجونة السينمائي افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

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