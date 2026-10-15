نجلاء بدر تتألق بإطلالة مثيرة في الجونة

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار بإطلالتها الساحرة والفريدة، حيث ظهرت بكامل أناقتها وجاذبيتها لتكون محط الأنظار بإطلالتها المتميزة.

تألقت نجلاء بدر بفستان طويل وفاخر باللون الأخضر الزمردي الداكن، تميز الفستان بتصميم عصري جريء وجذاب يعتمد على طيات درابيه ناعمة، مع جزء علوي مكشوف الكتفين Off-the-shoulder وفتحـة عند منطقة الخصر تضفي لمسة عصرية فريدة صُمم الجزء السفلي بتنورة طويلة ومجسمة تأخذ شكل قصة حورية البحر لتبرز رشاقتها وانسيابية قوامها حتى الأسفل.

أكملت إطلالتها بقطع مجوهرات راقية شملت عقداً لامعاً وأقراطاً متناسقة زادت من فخامة وتألق مظهرها العام اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة جزئياً للخلف بأسلوب أنيق وناعم يبرز ملامح وجهها بوضوح.

اختارت مكياجاً جذاباً ودافئاً يبرز جمال عينيها وإشراقة وجهها بأسلوب متناسق ومتكامل مع لون الفستان الراقي.