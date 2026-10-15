بالازرق المكشوف .. كارولين عزمي تتألق بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة كارولين عزمي الأنظار بإطلالتها الساحرة والأنيقة خلال ظهورها على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

تألقت كارولين بفستان طويل ومميز يعكس ذوقها الرفيع، ارتدت فستاناً طويلاً باللون الأزرق الداكن الكحلي بتصميم ستريبلس بدون حمالات.يبرز أناقة الكتفين ومنطقة الصدر، تميز الفستان بقصة مجسمة تبرز رشاقتها، مع فتحة ساق جانبية عالية أضفت لمسة من الجرأة والأناقة العصرية.

زين الفستان بحزام معدني أنيق ومرصع عند منطقة الخصر، مع قماش جانبي طويل منسدل بانسيابية على السجادة الحمراء، وأكملت إطلالتها بصندل مكشوف بكعب عالٍ باللون الفضي.

اعتمدت تسريحة شعر سوداء طويلة ومنسدلة بتموجات خفيفة (Wavy) ومرتبة بعناية على كتفيها، مما زاد من جاذبية مظهرها الكلاسيكي، اختارت مكياجاً هادئاً وناعمًا يبرز ملامح وجهها بأسلوب متناسق ومتكامل مع لون الفستان وأجواء المهرجان الساحرة.