تخيّل إن تليفونك رنّ في نص اليوم، ولقيت صوت ابنك على الناحية التانية بيعيط وبيقولك: «الحقني يا بابا، أنا في مصيبة ومحتاج فلوس بسرعة».

من غير تفكير، هتعمل إيه؟ غالبًا هتحاول تنقذه قبل ما تسأله عن أي تفاصيل، لكن تخيّل إن الصوت اللي سمعته مش صوت ابنك أصلًا، وإن المكالمة كلها مجرد خدعة اتعملت بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي!

يمكن الموقف ده يخلي أي حد يقول مستحيل، أنا هعرف صوت ابني، لكن الحقيقة إن تقنيات استنساخ الأصوات بقت قادرة على تقليد أصوات أشخاص حقيقيين، وده بيفتح الباب لأساليب نصب وخداع أكثر إقناعًا.

هنا لازم نقف لحظة ونسأل نفسنا: إحنا وصلنا لإيه؟ وإزاي التكنولوجيا اللي اخترعناها عشان تسهّل حياتنا ممكن تتحول لأداة تهدد أماننا وخصوصيتنا؟

الحكاية مش فيلم أجنبي فيه روبوتات بتجري ورا البشر، ولا مشهد خيالي عن آلة قررت تحكم العالم، الحكاية أقرب من كده بكتير؛ ممكن تبدأ برسالة على واتساب، أو فيديو على فيسبوك، أو مكالمة من رقم غريب.

من الآخر مين اللي نقدر نصدقه دلوقتي؟

زمان، لما كنا بنشوف فيديو، كنا بنعتبره دليلًا على إن اللي قدامنا حصل فعلًا، ولو سمعنا صوت شخص نعرفه، كنا بنثق إن هو اللي بيتكلم.

لكن مع الذكاء الاصطناعي، الموضوع اتغير، بقى ممكن تتعمل صورة لشخص في موقف محرج وهو عمره ما كان فيه، أو فيديو يظهر فيه مسؤول أو شخصية عامة وهو بيقول كلام ما قالوش، أو تسجيل صوتي يتنسب لشخص بهدف تشويه سمعته.

والمشكلة مش بس في اللي هيصدق الفيديو المزيف؛ المشكلة كمان في إن الشخص الحقيقي ممكن يتظلم، وحتى بعد ما الحقيقة تظهر، يفضل جزء من الناس مصدقين الكذبة.

يعني ببساطة، ممكن إنسان يخسر سمعته بسبب حاجة ما عملهاش، وممكن خبر كاذب يعمل أزمة كبيرة قبل ما حد يلحق يتأكد منه.

خلينا نبص على البيت المصري.

أب أو أم بيحاولوا يساعدوا ابنهم في المذاكرة، والولد بدل ما يقعد يفكر في السؤال، يكتبه في برنامج ذكاء اصطناعي، وفي ثوانٍ يطلع له الحل جاهزًا.

في البداية، الأهل ممكن يفرحوا؛ الولد خلص الواجب بسرعة، ومش محتاج حد يقعد معاه ساعات، لكن السؤال المهم: هو فهم فعلًا، ولا نقل الإجابة وخلاص؟

الذكاء الاصطناعي ممكن يكون مدرسًا مساعدًا ممتازًا، يشرح المعلومة بأكثر من طريقة، ويبسّط المسائل الصعبة، ويساعد الطالب على التعلم، لكن لو الطالب اعتمد عليه في كل خطوة، من غير ما يحاول أو يغلط أو يصحح لنفسه، ممكن يفقد فرصة مهمة لتطوير قدراته.

الخطر مش إن أولادنا يستخدموا التكنولوجيا؛ الخطر إنهم ينسوا إزاي يفكروا من غيرها.

طب والرزق؟ هل الذكاء الاصطناعي هياخد مكاننا في الشغل؟

ده السؤال اللي ممكن يقلق موظف، ومحاسب، ومصمم، ومبرمج، وحتى صاحب مشروع صغير.

لو برنامج يقدر يكتب تقرير في دقائق، أو يصمم إعلانًا بسرعة، أو يرد على العملاء طول اليوم، هل الشركة هتحتاج نفس عدد الموظفين؟

الإجابة مش واحدة في كل المجالات، فيه وظائف ممكن تتأثر، ومهام ممكن تختفي أو تتغير، وفي المقابل هتظهر فرص جديدة للناس اللي تتعلم تستخدم التكنولوجيا بشكل صحيح.

علشان كده، الخوف الحقيقي مش من برنامج ذكي بس؛ الخوف من إن سوق العمل يتغير بسرعة، والإنسان يلاقي نفسه مش مستعد للتغيير.

تخيّل إنك بتدور على معلومة طبية، أو نصيحة مالية، أو حتى إجابة عن مشكلة قانونية، وظهر لك رد مكتوب بطريقة واثقة ومنظمة.

هل معنى إن الإجابة شكلها مقنع إنها صحيحة؟

مش بالضرورة.

أنظمة الذكاء الاصطناعي ممكن تقدم معلومات خاطئة، أو تخلط بين حقائق مختلفة، أو تدي إجابة ناقصة من غير ما يظهر للمستخدم إنها غير مؤكدة.

ولو الإنسان صدّق كل حاجة لمجرد إنها مكتوبة بشكل احترافي، ممكن ياخد قرارًا يضره، أو يخسر فلوسه، أو يتصرف بطريقة مبنية على معلومة غلط.

وهنا نسأل أنفسنا ممكن الآلة تخرج عن سيطرتنا؟

هنا بنوصل للجزء اللي بيخلي ناس كتير تقلق من مستقبل الذكاء الاصطناعي.

فيه فرق بين الأنظمة اللي بنستخدمها النهارده، وبين السيناريوهات المستقبلية اللي بيدرسها الباحثون لو أصبحت الأنظمة أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ مهام معقدة.

مش معنى كده إن الآلات هتصحى بكرة وتقرر تحكم العالم، زي ما بنشوف في الأفلام، لكن فيه مخاوف جدية من إن البشر يمنحوا أنظمة متطورة صلاحيات كبيرة قبل ما يتأكدوا إنهم قادرون على مراقبتها وإيقافها عند الضرورة.

المشكلة هنا مش إن الآلة عندها نية شريرة زي الإنسان، لكن إن خطأً تقنيًا أو قرارًا غير محسوب ممكن تكون له نتائج خطيرة، خصوصًا لما نعتمد عليها في أمور حساسة.

علشان كده، المسؤولية مش على التكنولوجيا وحدها. المسؤولية كمان على اللي بيطورها، واللي بيستخدمها، واللي بيسمح لها باتخاذ قرارات خطيرة من غير رقابة كافية.

في النهاية إحنا اللي هنحدد مين يكسب المعركة

الذكاء الاصطناعي ممكن يكون واحدًا من أعظم الاختراعات اللي عرفتها البشرية، وممكن في الوقت نفسه يفتح أبوابًا لمخاطر ما كناش مستعدين لها.

والفرق بين الاحتمالين مش في ذكاء الآلة بس، لكن في وعي الإنسان، وفي القوانين اللي بتحكم استخدامها، وفي قدرتنا على وضع حدود واضحة للتكنولوجيا قبل ما نعتمد عليها في كل تفاصيل حياتنا.