كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي المستحق للمغربي الحسين عموتة، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، عقب قرار إنهاء التعاقد معه بعد تراجع النتائج.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي توصلت إلى اتفاق مع الحسين عموتة بشأن تسوية مستحقاته المالية المترتبة على رحيله عن تدريب الفريق، من خلال تقسيط قيمة الشرط الجزائي المستحق له، بدلًا من سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة.

وأوضح المصدر أن المدرب المغربي سيحصل على مستحقات تعادل قيمة ثلاثة أشهر، على أن يتم صرفها على ثلاث دفعات، وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الحسين عموتة وقع بالفعل على الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، والذي يتضمن إنهاء التعاقد بين الجانبين وتسوية جميع الأمور المالية المتعلقة برحيله عن القيادة الفنية للفريق.

الأهلي يعلن رحيل الحسين عموتة بعد الخسارة أمام بيراميدز

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء الاثنين الماضي توجيه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون، وإنهاء مهمتهم مع الفريق الأول لكرة القدم، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء قرار رحيل المدرب المغربي في ظل حالة عدم الرضا عن النتائج والمستوى الذي ظهر به الفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ قرار التغيير على مستوى الجهاز الفني، بحثًا عن استعادة الاستقرار وتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار بيان الأهلي إلى أن قرار إنهاء التعاقد جاء في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف كرة القدم.

ومن المنتظر أن يتولى الثنائي عرض الأسماء والبدائل المرشحة لخلافة عموتة على الإدارة، تمهيدًا للاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي في المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية