دخل نادي النيل الرياضي بالمنيل نفقا مظلما لعدم اكتمال جمعيته العمومية العادية التي عقدت أمس.

و اصدر مجلس ادارة النادي بيانا جاء فيه :يتقدم مجلس ادارة نادي النيل الرياضي بخالص الشكر و التقدير للسادة اعضاء الجمعية العمومية الكرام الذي حرصوا علي الحضور و المشاركة الايجابيةانطلاقا من وعيهم و حرصهم الدائم علي مصلحة النادي ..ونحيطكم علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لم يكتمل بفارق ٤٠ صوتا فقط.

و نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة للسنوات الأربع القادمة سيتم تشكيل لجنة لإدارة النادي تتكون من المدير التنفيذي و المدير المالي و المدير الرياضي لحين عقد عمومية قادمة بعد عام لاختيار مجلس ادارة منتخب لإدارة النادي .