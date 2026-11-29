تستعد علامة إم جي MG الصينية لإحداث تحول كبير في استراتيجيتها الإنتاجية، بعدما قررت إنهاء تصنيع السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي داخل الصين، اعتبارا من يناير 2027، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة.

وأعلنت الشركة التابعة لمجموعة سايك موتور SAIC الصينية، أن قرار وقف الإنتاج يشمل جميع السيارات العاملة بالبنزين والديزل المخصصة للسوق المحلية، مؤكدة أن هذه الخطوة لن تمتد إلى السيارات المعدة للتصدير، وهو ما يعني استمرار إنتاج وبيع طرازات البنزين من إم جي في الأسواق الخارجية وفقا لخطط الشركة واحتياجات كل سوق.

وأكدت إم جي أن وقف التصنيع لن يؤثر على مالكي سياراتها الحالية المزودة بمحركات تقليدية، حيث ستواصل تقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة، مع الحفاظ على خدمات ما بعد البيع لضمان استمرار دعم العملاء وعدم تأثر حقوقهم.

يأتي هذا التحول بالتزامن مع النمو المتسارع لسوق السيارات الكهربائية في الصين، بعدما كشفت البيانات أن السيارات العاملة بالطاقة الجديدة استحوذت على 67.5% من إجمالي مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة خلال أكتوبر الماضي، وسط توقعات بتجاوز هذه النسبة حاجز 70% خلال نوفمبر.

وعلى مستوى أداء العلامة التجارية، تجاوزت مبيعات إم جي العالمية من السيارات العاملة بالطاقة الجديدة 85 ألف سيارة خلال أكتوبر الماضي، من بينها أكثر من 31 ألف سيارة داخل الصين، فيما تخطت مبيعات سياراتها الكهربائية بالكامل حاجز 30 ألف وحدة شهريا في السوق الصينية لمدة 3 أشهر متتالية.

ولم تكن إم جي أول شركة صينية تتخذ هذا الاتجاه، إذ سبقتها شركة بي واي دي BYD التي أعلنت في مارس 2022 وقف إنتاج السيارات التقليدية المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي، لتوجه استثماراتها بالكامل نحو السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن.