كشف الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، عن حجم الجهود التي بذلتها الدولة لتسوية أوضاع المتعدين على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن قوانين التقنين جاءت لتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومنح المواطنين فرصة لتصحيح أوضاعهم بصورة قانونية.

وأوضح عبد الخالق، خلال لقائه الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «العاشرة»، مساء الأحد، أن فلسفة التشريعات المنظمة لهذا الملف لم تقتصر على استرداد الأراضي، وإنما راعت أيضًا البعد الاجتماعي، من خلال فتح الباب أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم وتجنب التعرض للمساءلة القانونية، وفقًا للشروط المحددة.

239 ألف طلب في إطار القانون 144

وأشار إلى أن تطبيق القانون رقم 144 شهد استقبال 239 ألف طلب لتقنين أوضاع الأراضي المتعدى عليها، قبل انتهاء العمل به في يناير، ليبدأ بعد ذلك العمل بالقانون رقم 168، الذي جاء لاستكمال معالجة هذا الملف وإتاحة آليات جديدة لاستيفاء الإجراءات القانونية.

وأضاف أن إجمالي العقود التي جرى تحريرها في إطار القانونين بلغ 132 ألف عقد، وهو ما يعكس حجم العمل في ملف تقنين أراضي الدولة، والجهود المبذولة لإنهاء أكبر عدد ممكن من الطلبات المستوفية للاشتراطات.

القانون 168 يقدم مزايا أكبر للمواطنين

وأكد رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية أن القانون رقم 168 تضمن مزايا وتيسيرات أكبر مقارنة بالقانون رقم 144، مع استمرار الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للتعامل على أراضي أملاك الدولة.

وأوضح أن تسوية أوضاع المواطنين لا تعني الإعفاء من الالتزامات القانونية والمالية، حيث يتعين على واضعي اليد تقديم سند الملكية أو المستندات القانونية اللازمة لإتمام إجراءات التقنين، إلى جانب سداد مقابل الانتفاع عن الفترة التي جرى خلالها وضع اليد على الأرض.

وشدد عبد الخالق على أن الهدف من هذه الإجراءات هو إنهاء حالات التعدي بصورة قانونية ومنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة ويمنح المواطنين فرصة حقيقية للاستقرار وتوفيق أوضاعهم.