قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن المتحف المصري الكبير شهد انعقاد النسخة الأولى من قمة «بناء المستقبل مصر»، التي تنظمها مؤسسة فوربس الشرق الأوسط على مدار يومين، بمشاركة نخبة كبيرة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء في مجالات السياحة والصناعة والاستثمار.

فوربس الشرق الأوسط

وأوضح أن القمة تشهد حضورًا بارزًا لعدد من الشخصيات العامة والقيادات الاقتصادية، من بينهم الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والنائب محمد أبو العينين، وحسام الشاعر، وخلود العميان الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط، والفريق محمد عباس رئيس حزب حماة الوطن، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات البارزة.

أهمية مصر

وأكد أن انعقاد القمة في المتحف المصري الكبير يعكس أهمية مصر ومكانتها، وما تمتلكه من مقومات حضارية واقتصادية واستثمارية تجعلها محط أنظار العالم.