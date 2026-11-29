كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن اعتماد الحكومة 14 قرارًا خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تداعيات حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، ووضع إجراءات تستهدف الحد من تكرار حوادث الطرق.

5 محاور و14 قرارًا حكوميًا

وقال عادل، خلال مداخلة تلفزيونية، إن الاجتماع تناول محورين رئيسيين؛ الأول استعراض الحادث الأليم الذي وقع الأربعاء الماضي، وملابساته، وإجراءات التدخل الحكومي، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل الفوري مع حالات الوفاة والإصابات، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة، إلى جانب الحصر الكامل للخسائر وإجراءات التعويض ودعم أسر الضحايا والمصابين، واستعادة الطريق والحركة المرورية ورفع كفاءته.

وأضاف أن المحور الثاني تناول مناقشة الإجراءات المقترحة من الوزارات المعنية بهدف الحد من فرص تكرار مثل هذه الحوادث، موضحًا أن القرارات المعتمدة تتوزع على 5 محاور رئيسية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المحور المتعلق بالحادث وملابساته تضمن الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد تقرير عاجل ومشترك من وزارات النقل والداخلية والصحة والسكان، بشأن ملابسات الحادث، خلال أسبوع.

وتقرر تكليف وزارة التضامن الاجتماعي برفع تقرير نهائي خلال أسبوع بشأن صرف التعويضات وتسليمها للمستحقين، وما تم تقديمه من دعم لهم.

وأوضح أن المحور الآخر يرتبط بسلامة المرور والإجراءات الاحترازية، ويتضمن التعامل مع منظومة النقل الثقيل، وتعزيز إجراءات الردع وتغليظ العقوبات والتوعية المجتمعية، فضلًا عن تعزيز آليات التدخل السريع.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات خفض معدلات تكرار الحوادث، وتعزيز الالتزام بقواعد وآداب المرور، مشيرًا إلى أن عددًا من الإجراءات جرى تحديد مدد زمنية لتنفيذها، على أن تتولى الجهات المعنية متابعتها تباعًا.