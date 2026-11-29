أشاد الإعلامي سيف زاهر، بأداء طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، بعد تسجيله هدفين خلال مواجهة اليوم.

وكتب سيف زاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تألق طاهر محمد سجل هدفين مع الأهلي في لقاء اليوم».

حيث واصل طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولي، بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشارك طاهر محمد طاهر مع بداية الشوط الثاني بديلًا لمحمود صلاح، ولم يحتج سوى دقيقة واحدة ليترك بصمته، بعدما سجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 46 بتسديدة قوية سكنت شباك الفريق الأنجولي.

كما عاد طاهر ليؤكد تألقه في الدقيقة 84، بعدما تابع كرة مرتدة من حارس أول أغسطس، ليضعها في الشباك مسجلًا الهدف الرابع للأهلى والثاني له في اللقاء.

وتُعد هذه الثنائية الأولى لطاهر بقميص الأهلي منذ 770 يومًا، ليقود فريقه لتحقيق فوز كبير برباعية نظيفة، في بداية مشواره بدور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وبهذا الانتصار، حصد الأهلي أول ثلاث نقاط في المجموعة، وقدم رسالة قوية لمنافسيه في البطولة