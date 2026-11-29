كشف مصدر داخل الأهلي أنه سيتم عقد اجتماع بين ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، مع عصام سراج الدين، مدير التعاقدات يوم 5 ديسمبر المقبل، لمناقشة آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد

وسيتم خلال الجلسه استعراض الأسماء المطروحة، قبل حسم الاختيار النهائي وبدء التفاوض الرسمي مع المدرب الذي يقع عليه الاختيار.

وتضم الاسماء الوارد التعاقد معها الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لبيراميدز والإسماعيلي، والصربي ديان ستانكوفيتش، والبرتغالي روي بورجيس، والأوكراني سيرجي ريبروف، في إطار المفاضلة بين أكثر من اسم لاختيار الأنسب لقيادة الأهلي.