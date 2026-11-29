تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق واقعة خطف هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بشارع العروبة بمنطقة الطالبية، بعدما أقدم شخصان يستقلان دراجة نارية على تنفيذ الواقعة والفرار من المكان.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة، شخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران بالقرب من الفتاة، قبل أن يباغتها أحدهما ويخطف هاتفها المحمول في أثناء سيرها بالشارع، ثم يسرعان بالفرار هربًا من المكان.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقطع الفيديو الذي وثق لحظات تنفيذ عملية الخطف، وسط مطالبات بسرعة تحديد هوية المتهمين وضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وطالب متداولو المقطع بضرورة تكثيف جهود ملاحقة مرتكبي وقائع السرقة والخطف، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.