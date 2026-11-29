ستحصل باراجواي على 15 طائرة تدريب نفاثة متقاعدة من طراز (AIDC AT-3) من تايوان مجانا؛ لاستخدامها كطائرات هجوم خفيف.

وأفادت صحيفة "تايبيه تايمز" التايوانية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر تسليم الطائرات مفككة وتجميعها في الموقع. ووفقاً للصحيفة، تتوقع باراجواي استلام أول طائرتين إلى أربع طائرات العام المقبل، والدفعة بأكملها بحلول نهاية عام 2028.

تكتسب هذه المساعدة العسكرية أهمية كبيرة لبلد لم يشغّل طائرات مقاتلة نفاثة منذ أكثر من 20 عاماً، وتحديداً منذ إحالة طائرات الهجوم الخفيف من طراز (AT-26 Xavante) إلى التقاعد في عام 2004.

ويعتبر المسؤولون العسكريون في باراجواي أن استخدام طائرة (AT-3) لمحركين توربينيين مروحيين أمريكيين من طراز "هانيويل TFE731" يمثل ميزة رئيسية؛ إذ تتوافر هذه المحركات على نطاق واسع، مما يجعل الصيانة أسهل. وبعد أن يحيل سلاح الجو التايواني أسطوله من طائرات (AT-3) إلى التقاعد، يمكنه هو وشركة صناعة الطيران (AIDC) توفير قطع غيار من الطائرات الخارجة من الخدمة، بينما يمكن للمتخصصين الأرضيين التايوانيين مساعدة نظرائهم الباراجوايانيين في صيانة الطائرات.

وتُعد (AT-3) طائرة نفاثة دون سرعة الصوت ذات مقعدين، تبلغ سرعتها القصوى حوالي 930 كيلومتراً في الساعة، ويصل مداها إلى 2280 كيلومتراً، وتصل إلى ارتفاع 13 ألف و 700 متر، بينما تبلغ حمولتها القصوى 2.7 طن متري.

وتحتوي الطائرة على نقطتي تعليق عند طرفي الجناحين لصواريخ "إيه آي إم-9 سايدويندر"، وخمس نقاط تعليق إضافية للقنابل، أو حواضن الصواريخ غير الموجهة، أو غيرها من المعدات القتالية.

وعلى الرغم من أن هذه الطائرات لا تُضاهي الطائرات المقاتلة الحديثة، فإن قدراتها كافية لسلاح الجو الباراجواياني، الذي تتمثل مهمته الأساسية في اعتراض الطائرات التي يستخدمها مهربو المخدرات.