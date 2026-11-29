أعلنت الفصائل اليمنية تنفيذ عناصرها ​5 عمليات عسكرية نوعية خلال الساعات الماضية .

وقالت الفصائل في بيان لها : العمليةُ الأولى استهدفت معمل غاز العثمانية في الأحساء وتسببت في نشوب حريق كبير في المواقع المستهدفة.

وأضاف البيان : العملية الثانية استهدفت كتيبة الإشارة الميدانية للحرس الوطنيِ في الرياضِ، فيما العملية الثالثة استهدفت محطة شدقم الغازية في المنطقة الشرقية وتسببت في نشوب حريق في الموقع المستهدف.



وزاد البيان قائلا : والعملية الرابعة استهدفت رادارا في منطقة خميس مشيط.

أما العملية الخامسة فقد استهدفت ميناء جدة.