حقق فريق تولوز فوزًا مثيرًا على ضيفه رين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليومعلى الملعب البلدي بمدينة تولوز الفرنسية، وذلك في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل ثلاثية تولوز كل من: سيون أوبونج في الدقيقة الثانية، وكاسبر تينجستيدت في الدقيقة 21، وتوماس يورجنسن في الدقيقة 63، بينما أحرز هدفي رين: اللاعب إستيبان لوبول في الدققة 95 والثانية عشرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من ركلة جزاء.

ورفع تولوز رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع مؤقتًا، بينما تجمد رصيد رين عند نفس الرصيد من النقاط في المركز الحادي عشر وبفارق الأهداف عن موناكو صاحب المركز العاشر والذي خاض مباراة أقل وعن تولوز صاحب المركز التاسع وعن لانس صاحب المركز الثامن.