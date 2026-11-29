تحدث سامي قمصان، المدير الفني للنادي الأهلي، عن الفوز الذي حققه الفريق على حساب أول أغسطس الأنجولي، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا على المستويين الفني والبدني، مشيدًا بدور اللاعبين الكبار في مساعدة الفريق على استعادة قوته وثقته.

وقال سامي قمصان، في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة، إنه سعيد بالبداية التي حققها الأهلي، موجهًا الشكر للاعبين والجهاز الفني وجماهير الفريق على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «الحمد لله على توفيق ربنا، بداية مهمة جدًا، بشكر اللاعيبة على الجهد والتعب، وبشكر الجهاز واللاعيبة الكبار اللي ساعدتني إن الفرقة ترجع أقوى، وبشكر جمهور الأهلي اللي كان داعم لينا، وعدناهم قبل الماتش نقدم أقصى ما عندنا، والحمد لله اللاعيبة النهاردة كانوا في الموعد فنيًا وبدنيًا».

سامي قمصان يتحدث عن استمرار عمل عموتة مع الأهلي

وتطرق المدير الفني للأهلي إلى التطور الذي ظهر على أداء الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني الحالي يستكمل العمل الذي بدأه المدرب السابق حسين عموتة، مشيرًا إلى أن شخصية لاعبي الأهلي كان لها دور كبير في سرعة استعادة الفريق لمستواه.

وأوضح قمصان: «إحنا بنكمل شغل كابتن حسين عموتة، مفيش حد في 3 أيام يلحق يعمل التطور ده، وده يدل على شخصية لاعبي الأهلي».

سامي قمصان يكشف موقف الإصابات في الأهلي

كما كشف سامي قمصان ، عن وجود أزمة تتعلق بإصابات اللاعبين خلال الفترة الحالية، موضحًا أن تغيير الأحمال التدريبية تسبب في بعض المشكلات البدنية، وهو أمر طبيعي في ظل التغييرات التي يشهدها الفريق.

واختتم تصريحاته قائلًا: «عندنا مشكلة في حتة الإصابات بسبب تغيير الأحمال، وده طبيعي، وإن شاء الله الفترة الجاية نوقف الفرقة على رجلها ونتطور أكتر وأكتر، واللاعيبة ترجع للمكانة اللي جمهور الأهلي عاوزهم فيها».