حقق محمود صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنجازًا مميزًا بعدما أصبح سادس أصغر لاعب في تاريخ القلعة الحمراء يسجل هدفًا في إحدى البطولات القارية أو العالمية، وذلك وفقًا لإحصائية كشف عنها الناقد الرياضي خالد طلعت.

ونشر خالد طلعت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إحصائية خاصة بأصغر اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا للأهلي في البطولات القارية والعالمية، موضحًا أن محمود صلاح جاء في المركز السادس، بعدما سجل هدفًا في شباك أول أغسطس الأنجولي، يوم 29 نوفمبر 2026، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفيدرالية، وكان عمره 19 عامًا وشهرين و7 أيام.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن محمود صلاح أصبح أول لاعب في تاريخ الأهلي يسجل هدفًا في بطولة كأس الكونفيدرالية بهذا العمر، وفقًا للإحصائية التي شملت جميع البطولات الإفريقية، إلى جانب البطولة الأفروآسيوية وكأس العالم للأندية وكأس إنتركونتيننتال.

وجاء ترتيب أصغر اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا للأهلي في البطولات القارية والعالمية كالتالي:

* شريف عبد المنعم، أمام هورسيد الصومالي، يوم 4 مارس 1977، بعمر 17 عامًا وشهرين و21 يومًا.

* أحمد بلال، أمام شوتنج ستارز النيجيري، يوم 21 أغسطس 1999، بعمر 19 عامًا ويوم واحد.

* رأفت خليل، أمام القطن الكاميروني، يوم 4 مارس 2023، بعمر 19 عامًا وشهر واحد ويوم واحد.

* النيجيري صنداي، أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي، يوم 12 أغسطس 2001، بعمر 19 عامًا وشهر واحد و10 أيام.

* رمضان صبحي، أمام ريكرياتيفو الأنجولي، يوم 19 مارس 2016، بعمر 19 عامًا وشهر واحد و25 يومًا.

محمود صلاح، أمام أول أغسطس الأنجولي، يوم 29 نوفمبر 2026، بعمر 19 عامًا وشهرين و7 أيام.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على أول أغسطس الأنجولي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية، ليبدأ مشواره في البطولة بانتصار مهم.